«Давно не испытывала такого страха»: популярная актриса попала под обстрел

Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, недавно попавшая под хейт, сейчас снимается на Одесской киностудии в новом проекте. В ночь на 22 апреля Одесса снова была атакована шахедами россиян. Ксения с группой оказались в самом эпицентре обстрела. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети. Ксения выложила короткое видео, как под взрывы бежит к укрытию. Позже актриса призналась, что она с командой успела спрятаться в паркинге и с ней все хорошо.

ВІДЕО ДНЯ

«30 шахедов, — написала Мишина. — Одесса. Бежали со всех ног… Давно не испытывала такого страха».

Актриса выложила фотографии со съемок, на которых можно увидеть кровавые раны на ее лице. Но Ксения всех успокоила, что с ней все хорошо и она на съемочной площадке.

РЕКЛАМА

«Котики, со мной все хорошо, я на площадке, — написала актриса. — Вчера добежали до какого-то паркинга и ждали, пока наши всех перебьют… честно, у меня было такое чувство, что оказалось в эпицентре стрельбы, настолько было громко, видно, над головой…»

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под обстрел попала семья шоумена Владимира Остапчука.

РЕКЛАМА

325

Читайте нас в Facebook