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Шоу-бизнес

Чудо: популярный телеведущий в третий раз стал отцом

18:25 23 апреля 2025
Андрей Черновол

Популярный теле- и радиоведущий Андрей Черновол, известный «музыкальными батлами» с Лесей Никитюк, в третий раз стал отцом. Его жена, стилистка Алена Черновол, на Пасху родила дочь в одном из столичных роддомов. Девочку назвали Амели. Известно, что в семье есть уже двое детей — сыновья Адриан и Айден. Андрей признался, что давно мечтал о дочери.

На своей странице в социальной сети ведущий выложил фотографии вместе с женой и дочкой из роддома и поблагодарил за «чудо».

«Наша доченька, самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху, и как после этого не поверить в чудеса! — написал Андрей. — Алена, я бесконечно благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблюююююю. Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папу».

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Андрей добавил, что девочка еще при рождении перегнала своих братьев, ее рост — 55 сантиметров.

«Ощущение, будто держим на руках весь мир», — написал счастливый отец.

«Пасхальное чудо, — поддержала мужа Алена. — Наша крашаночка».

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К поздравлениям семьи в комментариях присоединились и украинские звезды.

«Боже, я вас поздравляю!!! — написала Светлана Тарабарова. — Счастья и сил!!! Здоровья крепкого всей семье».

«Поздравляю Амели и родителей, — присоединилась к поздравлениям Злата Огневич. - Пусть растет счастливым человеком!»

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«Здоровья мамочке и малышке! Счастливого детства под мирным небом!» — пожелали в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная актриса поразила фотографиями с новорожденной дочерью.

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