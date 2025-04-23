Преодолели более тысячи километров: неизвестные дроны атаковали завод по производству «шахедов» в Татарстане

В среду, 23 апреля, в россии было атаковано предприятие, мощно работающее на войну — завод по производству «шахедов». Производство находится в Татарстане, в городе Елабуга, в 1 200 км от Украины.

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Об этом пишут российские информационные ресурсы.

Свидетели сообщают , что видели в небе неизвестные объекты, часть из которых была "сбита".

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Об этом сообщают в соцсетях. Также люди отметили, что население из Елабуги срочно эвакуируется.

По данным росСМИ, "ВСУ атаковали Елабугу дронами Аэропрокт А-22 (или "летучая лиса") и UJ-22 Airborne. Самолет модернизировали под беспилотник и нагрузили взрывчаткой. Минимальный вес СВУ - 80 килограммов. Дальность полета первого - около 1000, второго - до 800 км".

Минобороны россии, как всегда, заявило об "уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата" над территорией Татарстана. В то же время, украинская сторона официально не комментировала события.

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Пользователи массово публикуют кадры с места взрывов.

В результате инцидента в аэропортах казани и нижнекамска ввели временные ограничения на полеты. В аэропорту казани объявлен план «Ковер» — с 12:45 по местному времени прекращен прием и выпуск самолетов.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в соцсети: «Елабуга в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и разные обманки, где они нарастили производство, несколько громко и несколько местами удачно».

По информации мониторингового канала «Николаевский Ваньок», 6 летательных аппаратов весом 250 кг каждый с дополнительной оснасткой были направлены «на цель».

«Задачи и траектория были нестандартны. 1 сбили, 5 — упало в цель» , — троллит он россиян.



Отметим, что город Елабуга расположен на расстоянии примерно 1200 километров от границы с Украиной, но администратор канала утверждает, что расстояние составляет 1700 км. Там находится главный производственный центр по сборке БПЛА Shahed-136.

Коваленко также сообщил, что более 6000 шахедов/гераней произвели в Елабуге в 2024 году. Кроме того, россияне там же сделали еще тысячи дронов приманок. В этом году была поставлена задача производить в Елабуге от 8000 до 10000 шахедов/гераней в год и от 15000 дронов-обманок.

По оценкам аналитиков, россия способна выйти на темпы производства до 10 000 беспилотников ежегодно, особенно в случае сохранения поставок необходимых компонентов из-за рубежа. К работе на предприятии привлекают как местных студентов, так и иностранцев — в частности, граждан африканских стран, официально нанимаемых под видом «учебы».

Напомним, в конце марта «добрые дроны» массированно атаковали Волгоград и Ростовскую область россии.

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