После жары — резкое похолодание: синоптик рассказала о сюрпризах погоды на ближайшие дни

В четверг, 24 апреля, Украина снова будет одной из самых жарких стран Европы. В течение дня температура воздуха будет составлять +20…+26 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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«Дожди с грозами завтра вероятны в западной части, вечером в четверг также осадки дойдут до северной части и юго-востока» , — пишет она.

В Киеве в четверг днем будет солнечно и жарко — до +25…+26 градусов. Вечером же есть вероятность кратковременных грозовых дождей.

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24 апреля большую часть суток в столице осадков не ожидается.

В других регионах Украины в пятницу дождей станет больше. В субботу ожидается резкое похолодание на севере, западе и большинстве центральной части.

По прогнозу Диденко, в воскресенье антициклон обусловит в Украине сухую, но прохладную погоду.

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Также напомним, что период магнитных бурь в апреле уже прошел. Последняя мощная буря была 22 апреля. Но людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями в жаркие дни, которые сейчас стоят в Украине, желательно следовать советам врачей, которые они дают пациентам на период солнечной активности.

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