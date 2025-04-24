«Лучшая благодарность, когда пишут военные»: как ученики из Ровенской области велопробегами приближают победу

84-летний дедушка из Черкасс ежедневно вяжет на фронт теплые носки, а школьник с Черниговщины помогает фронту, готовя сладости. Каждый работает для победы так, как может. Более 20 тысяч гривен собрали школьники из Антоновки на Ровенщине во время велопробега в поддержку защитников. Акцию по сбору денег инициировал местный семиклассник Назар Довбенюк. По словам паренька, это уже четвертый такой сбор, и он останавливаться не планирует.

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- Назар — обычный ребенок. Обожает рыбачить и играть в футбол. Но с детства он отличался своим добрым сердцем, мудрыми мыслями и любовью к родной стране. Еще больше у него эти чувства обострились после полномасштабного вторжения, — рассказывает «ФАКТАМ» мама мальчика и педагог-организатор местного лицея Елена Довбенюк. — Хотя наш населенный пункт далеко от боевых действий, но все равно звучат тревоги, и дети прячутся в укрытие. В свободное время они плетут маскировочные сетки, рисуют для бойцов и собирают продуктовые наборы. Также год назад на фронт ушел родной дядя Назарчика, сыночек очень переживает за него.

Идея организовывать благотворительные велопробеги у него возникла случайно. На Ровенщине ранее организовывали похожие, но на мотоциклах. Назар решил, что на велосипедах будет идеальный вариант.

Старт первого велопробега

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- Захотелось помочь нашим бойцам. Тем более много земляков на войне. Мы — дети и не можем воевать, однако сидеть сложа руки тоже не стоит. Надо быть полезными. Решил сделать то, что действительно поможет армии. Велосбор — это не только о сборе средств, это то, что объединяет детей, таким образом можно привлечь громаду и приближать победу, — говорит мальчик. — Мама поддержала, да и я сам упрямый. Если что-то надумал — не переубедишь. Первый наш велозабег состоялся осенью 2023 года. Я тогда начал учиться в шестом классе. Помогали мне организовать его друзья из соседнего села — Городок. Мы тогда проехали семь километров. Подготовили плакаты, взяли флаги. По дороге останавливались машины и желающие донатили. Собрали тогда около 2500 гривен. Сумма небольшая, но это тоже весомый вклад. Мы за эти средства купили бойцам носков и отправили.

Во время второго и третьего велопробега детям удалось забрать более 13 тысяч гривен за каждый.

- Дети очень хотели приобрести военному дрон Mavic, но этих средств не хватило. Поэтому в лицее организовали ярмарку, но нужной суммы так и не собрали. Поэтому приобрели тепловизор. Во время четвертого забега собрали 20250 гривен, — добавляет пани Елена. — Средства направили бригаде, где служит дядя Назарчика. Они пойдут на РЭБ. Также к сбору присоединился педагогический коллектив.

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По словам Назара Довбенюка, такие велопробеги он будет и в дальнейшем организовывать дважды в год — весной и осенью.

«Велосбор – это не только сбор средств, это то, что объединяет детей, таким образом можно привлечь громаду и приближать победу», - говорит Назар.

- Возможно кто-то вдохновится и себе что-то сделает подобное, — добавляет Назар. — Я буду счастлив, что кому-то дал мотивацию. Меня и друзей вдохновляют слова благодарности бойцов. Они даже оставляют комментарии на странице лицея в соцсети. Благодарят нас, наших родителей за воспитание. От таких моментов хочется плакать. Мечтаю об одном — о мире, и чтобы все бойцы вернулись домой живыми.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что с начала полномасштабного вторжения 73-летняя переселенка из Харькова Татьяна Печенежская вместе с собачкой Джекки собирают средства защитникам.

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На фото в заголовке Назар Довбенюк (в центре) с друзьями и собранными деньгами

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