Некоторых пенсионеров могут лишить «возрастных надбавок»: когда такое возможно

Для многих людей на заслуженном отдыхе так называемые «возрастные надбавки» — реальный способ увеличить собственные выплаты, и вряд ли они обрадуются, когда их лишат таких доплат.

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Между прочим, такой результат вполне вероятен, пишет издание «На пенсии».

Дело в том, что в некоторых случаях повышение пенсий не всегда означает увеличение доходов.

В Украине действует система возрастных надбавок, предусматривающая доплаты для лиц старшего возраста. Однако после индексации пенсий некоторые граждане могут лишиться права на эти дополнительные выплаты.

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Кто имеет право на возрастные надбавки?

Украинцы старше 70 лет имеют право на ежемесячные доплаты к пенсии:

От 70 до 74 лет — до 300 гривен;

От 75 до 79 лет — до 456 гривен;

От 80 лет и старше — до 570 гривен.

Доплата начисляется с момента достижения соответствующего возраста. Если пенсионеру исполняется 70 лет в середине месяца, он получит половину надбавки за этот период, а полную сумму уже со следующего месяца.

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Почему некоторые пенсионеры могут лишиться доплат?

Издание объясняет, что, несмотря на предусмотренные законом возрастные надбавки, есть ограничения: если общая сумма пенсии превышает 10 340 гривен 35 копеек, дополнительные выплаты не начисляются. Это означает, что после проведения индексации те, у кого пенсия превысит этот порог, лишатся права на возрастные надбавки.

Также возможны ситуации, когда повышенная пенсия остается ниже установленного лимита, но близка к нему. К примеру, если после индексации размер пенсии составляет 10 300 гривен, надбавка будет всего 40 гривен, чтобы общая сумма не превышала 10 340 гривен 35 копеек.

Как меняется размер надбавки при переходе в другую возрастную группу?

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Пенсионеры, достигшие 75 или 80 лет, не получают прибавку дополнительно к предыдущей, а только разницу между новыми и старыми суммами:

При достижении 75 лет доплата растет с 300 до 456 гривен, что фактически прибавляет 156 гривен;

При достижении 80 лет сумма увеличивается с 456 до 570 гривен, что означает реальный рост на 114 гривен.

Почему порог в 10340 гривен остается неизменным?

Установленный предел для надбавок был определен в соответствии с уровнем средней зарплаты за 2020 год. Несмотря на рост экономических показателей этот лимит не пересматривался, что приводит к тому, что с каждой новой индексацией все больше пенсионеров теряют право на возрастные доплаты.

Таким образом, хотя индексация пенсий является положительным шагом, она может лишить часть украинцев дополнительных выплат, которые помогали им улучшить финансовое состояние.



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