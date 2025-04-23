«Торговал» разрешениями на землю в Киеве: правоохранители разоблачили преступную схему, к которой причастен чиновник КГГА

Очередную коррупционную схему разоблачили правоохранители в Киевской городской госадминистрации. Был задержан чиновник управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА.

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По данным правоохранителей, должностное лицо пыталось «продать» разрешение на аренду земельного участка в Киеве.

Чиновник потребовал 15 тысяч долларов США от местного предпринимателя, который хотел продлить договор аренды на спортивную площадку для детей. Сейчас это поле используется для футбольных тренировок одной из детско-юношеских спортивных школ Деснянского района.

В обмен на взятку чиновник обещал «помощь» в получении земельной документации в органах государственной власти и местного самоуправления. А в дальнейшем — «беспроблемное» согласование аренды на 10 лет в земельном департаменте КГГА.

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Сотрудники СБУ и Нацполиции задокументировали факт вымогательства денег и задержали чиновника «на горячем» при получении всей суммы взятки.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех причастных к преступлению и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о подозрении заместителю Кличко Владимиру Прокопиву. Чиновника обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации.

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