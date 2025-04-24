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Происшествия

Вооруженный военный захватил заложника на Сумщине

9:32 24 апреля 2025
В Сумской области полицейские задержали военного. Фото полиции

Если раньше в Закарпатье женщина-продавщица стала заложницей вооруженного любителя дармовой выпивки, то в Сумской области в плену у вооруженного военного оказался местный житель — владелец автомобиля.

В полиции Сумщины сообщили, что военный, угрожая автоматом, заставил водителя отвезти его в Киев и несколько раз стрелял в его сторону. Это произошло накануне вечером — о заложнике полиции сообщили на спецлинию «102».

Впрочем, менее чем через час на трассе Сумы — Киев автомобиль задержали полицейские управления превентивной деятельности совместно с оперативниками управления стратегических расследований и патрульными полицейскими.

Правоохранители отмечают, что задержанный военный — 47-летний житель Киевщины. В настоящее время с ним ведутся следственные действия. Заложник не пострадал.

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Кстати, недавно в Сумской области произошло похожее чрезвычайное событие — в Ахтырке мужчина с гранатой взял в заложницы женщину. Это произошло во время обыска в его доме — злоумышленник фигурировал в уголовном деле. 24-летний мужчина заперся в доме, взяв в заложницы свою сожительницу.

Правоохранителям удалось изъять гранату и освободить женщину.

Ранее в Одесской области мужчина взял в заложники свою семью — жену с ребенком и тещу. Сначала он отпустил старшую женщину, а впоследствии правоохранителям удалось освободить ребенка и его мать. Злоумышленник был задержан.

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Фото полиции

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