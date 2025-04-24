Какие требования полиции имеет право проигнорировать водитель в случае остановки автомобиля: рекомендации юристов

Эксперты дали советы водителям, рассказав о случаях, когда автовладелец не только может не предъявлять документы по требованию полицейских, но и не выполнять некоторые требования патрульных.

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Об этом пишет профильное издание «Твоя машина», отмечая, что в некоторых ситуациях правоохранители могут превышать свои полномочия.

Так, инспектор может попросить водителя покинуть автомобиль лишь в строго определенных ситуациях. Например, при имеющихся у него подозрениях в совершении автовладельцем правонарушения, если необходимо провести осмотр машины или требуется отстранить водителя от управления авто. К примеру, если есть подозрение, что водитель нетрезв.

Не является нарушением правил и отказ автовладельца сесть в полицейскую машину, если он официально не задержан.

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Также знатоки правил обращают внимание на два разных понятия: поверхностная проверка и осмотр автомобиля. Первое — визуальный осмотр одежды или внешней части автомобиля без открытия дверей, багажника или сумок. В таком случае протокол не составляется. Второе — официальная процедура с протоколом и обязательно в присутствии понятых или с видеофиксацией.

Также с соблюдением установленных правил должна проводиться проверка на алкоголь. Так, алкотестер должен быть сертифицирован. Также обязательны составление акта в присутствии понятых или под видеофиксацю. Кстати, стать понятым другой участник движения может лишь по собственному желанию.

Незаконным является требование оставить полицейским документы или вещи в залог — правила это не предусматривают.

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Ранее специалисты объясняли, кто из участников дорожного движения не может быть оштрафован за «пьяную» езду.

Иллюстративное фото Патрульной полиции Киева

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