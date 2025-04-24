Маленький сын футболиста «Шахтера» победил рак (фото, видео)

В семье защитника «Шахтера» и сборной Грузии Георгия Гочолейшвили, перешедшего в донецкий клуб осенью 2022 года из «Сабуртало» за 1 млн евро, неописуемая радость. Сын футболиста и его жены Аны — Сандро, родившийся в марте прошлого года, победил лейкемию (рак крови и костного мозга), сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

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Мальчика уже трогательно выписали из одной из больниц в Дании, где играет его папа, но впереди ребенка ждет восстановление и реабилитация.

«Мы пережили очень тяжелое время. Спасибо всем, кто поддерживал. Теперь мы начинаем восстановление с той же верой и надеждой», — написал Георгий Гочолейшвили в Instagram.

Отметим, что в текущем сезоне грузинский защитник Гочолейшвили играет на правах аренды за «Копенгаген». В 30 матчах за датский клуб футболист забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион, победивший рак, стал отцом.

Фото Instagram

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