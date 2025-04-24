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Клуб потребителей

Правильные соседи: эти растения увеличат урожай вашего винограда, если посадите их рядом

11:59 24 апреля 2025
Какие растения станут хорошими соседями для винограда. Фото Pixabay

Дачники, которые выращивают на участках овощи и фрукты, планируя места, где будут высаживаться растения, должны учитывать, какие культуры плохо уживаются друг с другом. К примеру, морковь не любит соседства с анисом, укропом, петрушкой, хреном и свеклой, а вот высаженный рядом лук будет ей только на пользу.

А ресурс sensatsiya.com рассказывает о том, какие растения следует высаживать рядом с виноградом. Так, высаженный по соседству с лозой лук и чеснок будут отпугивать от винограда вредителей, не конкурируя с ним за питательные вещества в почве.

Благоприятно скажется на лозе и соседство со свеклой, редиской, капустой, огурцами, как и высаженные рядом зерновые культуры, улучшающие структуру почвы. А мята поможет винограду противостоять грибковым заболеваниям.

На вкусовых качествах винограда положительно скажется соседство с клубникой, смородиной или малиной.

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Напомним, что для яблонь плохим соседом считается картофель, сильно истощающий почву, а также конкурирующие с ними за ресурсы вишни.

Фото Pixabay

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