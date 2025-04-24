Слышали ли вы когда-нибудь о «собаках для чтения»? Именно так называют собачек, которые помогают детям в преодолении трудностей в обучении. Эта практика распространена во многих странах мира — в частности очень популярна в скандинавских. Малыш читает вслух, а четвероногий друг сидит рядом и внимательно слушает. Конечно, он не делает замечаний, не перебивает, не нервничает. Поэтому ребенок чувствует себя очень комфортно. По мнению педагогов, которые являются сторонниками этого метода, чтение вслух в присутствии собачки помогает малышу обрести уверенность в себе, развить навыки чтения и даже стимулирует развитие творческих способностей. Сегодня много собак в школах стран Скандинавии с удовольствием слушают маленьких чтецов. Кстати, дети читают не только литературные произведения, но и сказки и истории, которые придумали лично. Счастливы и дети, и четвероногие друзья. Собак, которые являются слушателями, начинают готовить с раннего возраста, чтобы они постепенно привыкали к разной обстановке и людям. Но главное, чему собака может научить ребенка — конечно, это доброта. Сегодня наша тема — дети и домашние любимцы, мастерски воплощенная в отечественном фарфоре. Кстати, эта тема — одна из ведущих в фарфоровом искусстве во всем мире. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о статуэтках с образами детей и их домашних любимцев. Возможно, и у вас есть какая-то из тех композиций, которые увидите на фото.

«Влияние домашнего любимца на ребенка обычно очень положительное»

— «Собаки для чтения» — феномен, который приобрел популярность во многих странах мира, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Вообще общение с собакой дарит ребенку ощущение радости и счастья. Поэтому не случайно дети мечтают о домашнем любимце. И как же счастливы, когда эта мечта осуществляется. Статуэтка Алексея Кашинского «Первое чтение» изображает трогательную сцену: девочка читает книгу, обнимая маленькую собачку. Мы чувствуем атмосферу уюта, заботы и детской любви к животному. Собачка — друг девочки, который всегда рядом. Фигурка выполнена в традиционной манере фарфора середины ХХ века: мягкие, округлые линии, теплые пастельные оттенки…

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А. Кашинский. «Первое чтение». Полонский завод художественной керамики. 1953

— Красота, которой можно любоваться бесконечно…

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— А вот изящная фарфоровая статуэтка Виктора Данильчука, изображающая девочку, которая нежно держит на руках щенка. Лицо девочки серьезное и одновременно мечтательное. Она одета в длинное белое платье с голубым поясом и цветочным орнаментом, что придает образу элегантности и легкости. Волосы аккуратно уложены и украшены голубой лентой. Тщательная детализация делает эту статуэтку особенной. Влияние домашнего любимца на ребенка обычно очень положительное. Наблюдение за игрой четвероногого друга приносит ребенку положительные эмоции. А забота о домашнем любимце может побудить ребенка исследовать что-то новое, иметь больше интересов и гармонично общаться в семье и детском саду или школе.

В. Данильчук. «Девочка с собачкой». Полонский завод художественной керамики. 1993

«Осталась только на фотографии работа Оксаны Жникруп „Санитарка“, созданная на Барановском фарфоровом заводе в 1952 году»

— Какая ваша любимая статуэтка на эту тематику?

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— Одна из них — трогательная миниатюра скульптора Полонского фарфорового завода Виталия Горолюка «Девочка с собачкой», созданная на Полонском фарфоровом заводе в 1958 году. В центре композиции — девочка в белом платье с красными горошинами и большим бантом, которая нежно держит маленького щенка. Ее поднятый пальчик будто указывает на то, что она серьезно объясняет собачке что-то важное. Очевидно, таким образом воспитывает маленького песика. А он слушает ее немного удивленно. Фигурки на тему «дети и домашние любимцы» никого не могут оставить равнодушными. Они всегда привносят в дом тепло — где бы ни стояли: на комоде, журнальном столике, книжной полке… И, кстати, всегда интересны детям. Поэтому не упускайте возможности рассказать им о такой фигурке: ее истории, авторе, как она появилась в вашем доме и что для вас значит. Ведь это может быть подарок родных или друзей по какому-то случаю, и об этом событии стоит вспомнить.

В. Горолюк. "Девочка с собачкой". Полонский фарфоровый завод. 1958

— Иногда статуэтка может рассказать чрезвычайно интересную семейную историю. Такая фигурка может быть даже талисманом. Многие люди рассказывают об этом.

— Действительно. Кстати, фигурки с собачками часто дарят людям, родившимся в год Собаки. Они могут даже коллекционировать такие работы. И каждая коллекция, конечно, по-своему интересна. Кстати, с подарка коллекция порой и начинается…

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— А какая фигурка наиболее редкая?

— Не тиражировалась и осталась только на фотографии работа выдающегося украинского скульптора двадцатого века Оксаны Жникруп «Санитарка», созданная в 1952 году. На фотографии — девочка, которая лечит лапку собачке. Эта работа невероятна. Она так правдиво, реалистично передает эмоции девочки и собачки. Девочка ведет себя, как настоящий врач, а во взгляде четвероногого любимца столько доверия! Работа поражает детализацией. Ее хочется рассматривать в нюансах.

О. Жникруп. «Санитарка». Барановский фарфоровый завод. 1952

— Эта статуэтка на фото рассказывает нам об утраченном шедевре фарфорового искусства. К сожалению, не сохранились формы, где отливались статуэтки. Читала, что на Майсенской мануфактуре в Германии их хранят на протяжении веков.

- К сожалению, нет уже и фарфоровых заводов, которых было в Украине семнадцать. Поэтому очень важно сегодня сохранить работы украинских художников и историю их создания. Поэтому музеи и коллекционеры делают большое дело. Украинское искусство невозможно представить без фарфорового. Творчество отечественных фарфористов — гордость нашей страны. Многие шедевры можно считать важной частью всемирного художественного наследия, ведь эти работы уникальны.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером Людмилой Карпинской-Романюк о фарфоровой Золушке Леонтины Лозовой, которая считается одной из самых милых в мире.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

На фото в заголовке А. Кашинский. «Первое чтение». Полонский завод художественной керамики. 1953

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

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