Домашний сахарный скраб: средство, которое сделает вашу кожу бархатной

Домашний сахарный скраб - быстрый, простой и дешевый способ получить красивую кожу. Идеально очищает, выравнивает тон кожи, отшелушивает мертвую кожу и помогает бороться с целлюлитом. Его основная задача — удаление ороговевшего эпидермиса, благодаря чему кожа возвращает мягкость и гладкость, пишет polki.

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Для приготовления домашнего сахарного скраба лучше всего использовать крупнозернистый сахар, оливковое масло (оно смазывает, питает и регенерирует кожу, а также дополнительно придает нашей смеси скольжение) и мед (который регенерирует и питает кожу). Вы также можете добавить в скраб фруктовый сок или эфирные масла с приятным ароматом.

Сахарный пилинг, как и любой пилинг, прекрасно разглаживает кожу и выравнивает ее цвет. Это делает кожу мягче и помогает лучше впитывать питательные вещества, например из бальзамов или масел. Пилинг улучшает кровообращение и предотвращает врастание волос. Также это одно из лучших косметических средств для борьбы с целлюлитом.

Сахарный скраб, приготовленный в домашних условиях, лучше всего использовать в течение 2 дней. Поэтому не готовьте его заранее — смешайте столько ингредиентов, чтобы хватило на одно применение.

Приготовьте домашний сахарный скраб для тела с медом.

Нужно полстакана сахара, 4 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки меда, несколько капель любимого эфирного масла. Все ингредиенты тщательно перемешайте. РЕКЛАМА

Еще один вариант — увлажняющий домашний скраб для тела с оливковым маслом

Ингредиенты — полстакана сахара, 4 столовые ложки оливкового масла, 3 капли эфирного масла (или, например, лимона или корицы). Все ингредиенты тщательно перемешайте.

Лучше всего использовать домашний скраб один-два раза в неделю. Нанесите небольшое количество косметики на влажное тело руками или спонжем и осторожно втирайте. Для отшелушивания кожи на спине стоит использовать специальные щетки с длинной ручкой. Лучше всего массировать кожу от щиколоток к сердцу. Потратьте больше времени на пилинг кожи локтей и коленей.

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Напомним, ранее мы публиковали предостережения специалиста относительно народных средств, которые могут навредить.

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