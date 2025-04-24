«Это не нужно и очень не вовремя»: Трамп отреагировал на ночной удар по Киеву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную ракетную атаку россии по Украине в ночь на 24 апреля, призвав владимира путина остановить атаки и достичь мирного соглашения.

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В соцсети X он призвал российского диктатора путина остановиться и достичь мирного соглашения.

«Я не доволен российскими ударами по КИЕВУ. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИТЕСЬ! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте ЗАКЛЮЧИМ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ!» — написал Трамп.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован темпами переговоров о прекращении войны в Украине, а президент Владимир Зеленский движется в «неправильном направлении», когда дело доходит до переговоров.

«Президент разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но нам нужно, чтобы обе стороны войны были готовы это сделать. И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении», — сказала Левитт журналистам в Белом доме.

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