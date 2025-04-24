Мощные удары по Киеву и Харькову: много погибших и пострадавших, в столице многочисленные разрушения (фото, видео)

Очередную атаку с воздуха на Украину российские захватчики начали накануне вечером, применив дроны-камикадзе, а в ночь на 24 февраля — и ракеты разных типов. Под массированным ударом снова находился Харьков, а также столица — россияне били по Киеву баллистикой, «Калибрами» и «Шахедами».

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Мониторинговый канал monitor сообщает, что захватчики применили крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС из Волгоградской и Саратовской областей россии; авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69, баллистические ракеты типа «Искандер-М» / KN-23, запущенные с Воронежской области рф, а также дроны-камикадзе.

Атака была комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов к населенным пунктам, чтобы «перегрузить» ПВО.

Так, первая атака крылатыми ракетами продолжалась 49 минут — с 00:28 по 01:17; баллистическая длилась 31 минуту — с 01:05 по 01:36; вторая атака КР продолжалась 40 минут — с 03:46 по 04:26; третья — час 15 минут — с 04:00 по 05:15; четвертая — 39 минут — с 05:17 по 05:56. Атака ударными БпЛА длилась 11 часов 25 минут — с 19:03 по 06:28. Впрочем, уже около 8 утра Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА для Харьковщины.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что этой ночью спасатели ликвидировали около 40 очагов возгорания в 9 регионах страны.

В Киеве российская ракета разрушила жилой дом. Фото ГСЧС

«Под массированным комбинированным ударом россии были Киев и область, Житомирщина, Харьковщина, Полтавщина, Сумщина и Запорожье. Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще идет разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», — сообщил он.

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В столице россияне убили девять человек, еще около 70 пострадали. Фото ГСЧС

В столице продолжаются спасательно-поисковые работы. Фото ГСЧС

По данным ГСЧС, по состоянию на утро четверга в столице известно о по меньшей мере девяти погибших и порядка 70 пострадавших 42 человека, среди которых шестеро детей, госпитализированы.

Столичные спасатели работали на 13 локациях. Фото ГСЧС

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Еще продолжаются спасательно-поисковые работы — под завалами жилых домов могут оставаться люди. Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки в пяти районах столицы.

В КГВА уточнили, что в Голосеевском районе фиксировались возгорание автомобилей во дворе жилого дома, пожар в гаражном кооперативе, возгорание на территории гаражного кооператива, частичное разрушение гаражей и двухэтажного административного здания, а также падение обломков сбитых воздушных целей на территории нежилой застройки.

Более сорока киевлян госпитализированы после ракетно-дроновой атаки россиян. Фто Киев Инфо

В Шевченковском районе горели гаражи, также зафиксировано падение обломков БПЛА на открытой территории без возгорания.

Больше всего пострадал Святошинский район: частично разрушен жилой дом, возник пожар, горели припаркованные во дворе автомобили. Возник пожар на территории нежилой застройки, зафиксированы разрушения на территории гаражного кооператива, пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома и возгорание на территории нежилого помещения.

А в Харькове ночью раздалось около 20 взрывов. Мэр Игорь Терехов сначала сообщал об атаке БпЛА и семи ракет: «В результате одного из ударов, пришедших по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент отсутствует. Осмотр места прилета продолжается. Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города».

Через два часа началась вторая волна ракетной атаки — в областном центре прогнимили два взрыва. «Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается», — добавил харьковский городской голова.

В Харькове повреждены многоэтажки. Фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в городе повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и инфраструктурный объект.

Во время атаки с воздуха пострадали двое жителей Харькова. Фото ГСЧС

На Харьковщине и в столице, как сообщает «Укрзалізниці», повреждены технические пути и административные и технические здания. Ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих удовлетворительное

Есть двое пострадавших и в Хмельницкой области. Глава ОВА Сергей Тюрин отмечал, что у одного пострадавшего ранения ноги легкой степени — он доставлен в больницу. А у несовершеннолетней девушки ногу порезало стеклом, госпитализация не понадобилась. В области поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксированы повреждения летней площадки парка культуры и отдыха.

А руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях дроново-ракетной атаки россиян на Павлоград, где под ударом находилось промышленное предприятие. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что на днях под массированной дроновой атакой россиян находилась Одесса. Противник бил по жилой застройке в густонаселенном районе.

Фото ГСЧС

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