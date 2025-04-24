Это неприемлемо для президента: в Белом доме снова раскритиковали Зеленского

Президент США Дональд Трамп разочарован темпами переговоров о прекращении войны в Украине, а президент Владимир Зеленский движется в «неправильном направлении», когда дело доходит до переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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«Президент разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но нам нужно, чтобы обе стороны войны были готовы это сделать, — сказала Левитт журналистам в Белом доме. — И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении», передает Reuters.

Пресс-секретарь добавила, что Дональд Трамп не просил Украину признавать Крым частью россии.

«Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил россии захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров. Они должны признать, эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны уйти немного недовольными», — сказала Левитт.

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Левитт заявила, что Зеленский ведет мирные переговоры через прессу.

«Это неприемлемо для президента, переговорный процесс должен происходить за закрытыми дверями. Президент Трамп разочарован. Его терпение заканчивается», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

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