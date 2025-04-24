Президент США Дональд Трамп проваливает мирный процесс по агрессии россии против Украины, выставляя невозможные условия признания Крыма российским и готовится «умыть руки». Так считает инвестиционный эксперт и блогер Сергей Фурса.

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«Трамп предлагает Украине признать капитуляцию, но это будет лучшая капитуляция из всех возможных, блестящая и яркая капитуляция, ведь она обеспечена лично Трампом, который пришел и вытащил путина из грязи, посадил его за стол и признал победителем в войне, которая должна была бы длиться 3 дня, а длится уже три года без всяких стратегических успехов для россии. Золотая капитуляция от гения переговоров».

По мнению Фурсы, Трамп рассчитывает на благодарность и готовность Украины идти ему навстречу, при том что он сам лично разрушил как доверие, так и рычаги влияния, отказывая Украине в дальнейшей поддержке.

«Звучит безумно. И даже тупо. Неудивительно. Ведь Трамп сейчас проваливает абсолютно все, за что он взялся. Абсолютно. Он уже сдал назад и моргнул в противостоянии с Китаем. Он уже сдал назад и заявил, что не хочет увольнять главу ФРС. Он уже провалил борьбу с дефицитом бюджета США, который растет, а Маск при этом скулит и говорит, что скоро сбежит спасать Теслу. Он уже провалил борьбу с нелегальной миграцией, хоть и отправляет американских граждан в концлагерь. Он уже признает, что не может ничего сделать с Ираном и готов вернуться к соглашению, которое сам когда-то разрушил. И понятно, что он никак не сможет решить проблему торгового дефицита США, хотя это и не является проблемой, разве что в голове самого Трампа».



Таким образом, добавляет эксперт, второй срок Дональда Трампа хоть и выглядит более «кринжово», чем первый, однако пока что он такой же бездарный.

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«При этом всем он разрушил доверие в экономике, и США уверенно направляются к рецессии. На пустом месте, ведь три месяца назад экономика была в прекрасном состоянии, а доверие к доллару США безгранично. США потеряли доверие, потеряли союзников и ничего не получили взамен. Вот оно, искусство вести переговоры. Высший пилотаж. Так что было бы странно, если бы у него получилось в кейсе войны. Хоть ему очень хочется делать „тёмные делишки“ с путиным, зарабатывать миллиарды долларов на россии и построить в центре москвы Трамп Тауэр, самый большой и самый золотой из всех Трамп тауэров по миру».

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