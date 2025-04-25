Курс доллара в начале мая ожидают новые изменения: о чем речь

Курс доллара в Украине последнее время заметно упал, что объясняется общемировой тенденцией. А вскоре на американскую валюту и ее обмен на гривню начнут действовать новые факторы, которые могут серьезно повлиять на стабильность национальной валюты.

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Об этом «ФАКТАМ» заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его словам, на валютный рынок будут оказывать влияние сразу несколько факторов.

В их числе банкир назвал следующие:

- сезонное предложение валюты со стороны экспортеров снижается, однако вряд ли спрос существенно возрастет, так как начинается сезон налоговых платежей и для уплаты налогов будет нужнее гривня;

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- укрепление гривни в последнее время отчасти обусловлено повышенной учетной ставкой, так как высокая стоимость денег также тормозит потребительские цены;

- внешняя торговля: восстановление судоходства повышает экспортную активность, следовательно, возрастают поступления валюты в резервы. Внутри страны идет посевная, что вместе с оживлением базовых секторов экономики формирует положительную тенденцию для ВВП.

В то же время ситуация в мировой экономике останется напряженной: приостановка «пошлин Трампа» не означает их отмены, поэтому угроза «торговых войн» останется актуальной. Для Украины главный риск — это отношения США и ЕС, что потенциально может повлиять на объемы внешней помощи. Важным будет и возможное подписание соглашения о «полезных ископаемых» с США.

При этом, по мнению эксперта, в мае стоит ожидать роста потребительских цен на 1,5%, что может стимулировать дальнейшие действия регулятора в направлении поддержки гривни, а значит, и курсовой стабильности. Также в фокусе ожидается отмена преференций ЕС для украинского экспорта с июня.

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«Относительно курса: по состоянию на 1 мая официальный курс может находиться в пределах 41,2−41,6 грн/$, что означает его возможное снижение на 1−1,5% с начала года. В мае возможен рост курса в среднем на 1%, с потенциальным выходом в диапазон 41,6−42 грн/$ до конца месяца», — резюмировал Тарас Лесовой возможные изменения на валютном рынке в начале мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока курсу гривни в Украине ничто не угрожает, нацвалюта будет по-прежнему стабильной.

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