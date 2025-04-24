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Убийство заключенного в Киевском СИЗО: перед судом предстанут восемь работников изолятора

18:12 24 апреля 2025
Работников Киевского СИЗО будут судить из-за убийства арестанта - Фото: www.gp.gov.ua

В Украине, где недавно в Полтавском СИЗО обнаружили камеру пыток для заключенных, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 8 должностным лицам ГУ «Киевский следственный изолятор», среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Им инкриминированы превышение служебных полномочий, служебная халатность, оставление в опасности, неоказание помощи, служебный подлог и подлог официального документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 358 УК Украины). Также сообщено о подозрении 5 заключенным, в том числе „смотрящему“, по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). По данным следствия, в связи с конфликтом нанесли заключенному многочисленные телесные повреждения, повлекшие его смерть», — говорится в сообщении.

Работники следственного изолятора, зная об избиениях и понимая допущенные со своей стороны нарушения, пытались это скрыть.

«Они подделали документы о фактическом состоянии здоровья потерпевшего и необходимость поместить его в карцер из-за якобы нарушения режима. Неоказание надлежащей медицинской помощи привело к критическому ухудшению состояния здоровья. Только на следующий день пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. В рамках следствия правоохранители провели операцию по задержанию причастных к противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — говорится в сообщении.

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Ранее издание Антикор писало, что в конце декабря в возрасте 40 лет не стало уроженца столицы Андрея Кязимова, известного в свое время как «уголовный авторитет» по прозвищу «Кизим». По одной из версий, последний скончался после дерзкого избиения группой оппонентов в стенах ГУ «Киевский следственный изолятор № 13». То есть, Кязимов «был убит из-за халатности пенитенциарной службы, допустившей бандитские разборки в исправительном заведении». Согласно другой версии, Кязимов пострадал в результате не группового избиения, а после выяснения отношений с другим арестантом «деда Лукьяна» в формате «один на один».

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Полтавском районном суде перед законом предстали сразу пятеро бывших сотрудников государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№ 16)», которые систематически пытали осужденных.

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