Обнаружили многочисленные признаки пыток: в Офисе Генпрокурора сообщили детали расследования гибели известной журналистки

Процесс идентификации тела погибшей в плену украинской журналистки Виктории Рощиной и установления причин ее смерти продолжается. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов во время брифинга.

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По его словам, Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели журналистки, которая находилась в плену на территории россии. Преступления против Виктории Рощиной расследуются как военные преступления в соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2024 года стало известно, что журналистка скончалась на территории, подконтрольной россии. В феврале 2025 года среди тел, возвращенных из россии без указания фамилий, была найдена бирка с ее именем. Молекулярная экспертиза, проведенная на основе ДНК-образцов родителей Виктории, подтвердила с вероятностью более 99%, что тело принадлежит именно ей.

Как сообщил Белоусов, родители журналистки обратились с просьбой провести дополнительную экспертизу для окончательного подтверждения идентификации. По его словам, решается вопрос привлечения французских экспертов для проведения дополнительных исследований.

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Кроме того, в Офисе Генпрокурора сообщили, что судебно-медицинская экспертиза, назначенная в феврале 2025 года, выявила многочисленные признаки пыток, в том числе ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Из-за состояния тела первоначально не удалось установить точную причину смерти, поэтому планируется дополнительная экспертиза с участием международных специалистов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об условиях пребывания в российском плену украинских пленников.

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