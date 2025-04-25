Ешьте и не набирайте вес: стало известно, что ест Надя Дорофеева на завтрак

Певица Надя Дорофеева всегда находится в отличной форме — даже после концертов, долгих интервью или съемок новых клипов.



О «секретах» певицы по поводу еды рассказало издание Styler, изучавшее ее социальные сети.



Оказывается, звезда предпочитает не сложные блюда, а простые, полезные и в то же время вкусные варианты, которые помогают ей зарядиться энергией на целый день.

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По словам Нади, ее утро часто начинается с овсяной каши. Но не обычной, а с особыми ингредиентами, делающими ее не только полезной, но и невероятно аппетитной. Основу составляет овсянка длинного приготовления, которую певица варит на воде или на растительном молоке — миндальном или кокосовом.

После приготовления каши Надя добавляет в нее разнообразные фрукты и ягоды. Ее фаворитами являются свежие ягоды — малина, черника, голубика, клубника, в зависимости от сезона. Они не только обогащают вкус блюда, но и являются отличным источником витаминов и антиоксидантов.

Кроме ягод, на тарелке Нади часто можно увидеть нарезанный банан или ломтики яблока. Эти фрукты добавляют каши природной сладости и делают ее более сытной.

Но, как говорится, не овсянкой единой. Звезда как-то похвасталась еще одной утренней тарелкой — с жареным сыром халуми, яйцами, шпинатом, томатами черри, жареными грибами эринги и авокадо. Это очень сбалансированный завтрак, в котором есть все — белки, жиры и углеводы.

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Такая пища дает Нади силы и вдохновение всегда быть в форме.

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