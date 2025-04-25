Как украинские IT-разработчики превратили телевизоры в отелях по всему миру в цифрового консьержа

Представьте, вы заселяетесь в отель, включаете телевизор — и перед вами не просто каналы, а полноценный цифровой помощник. Можно заказать еду, просмотреть расписание трансферов, включить YouTube, вызвать администратора, узнать прогноз погоды или даже записаться на массаж. Именно так работает Viggo Smart Hotel — умная TV-система для гостиниц, которая превращает обычный телевизор в полноценный центр управления сервисами и развлечениями.

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За созданием и поддержкой этого сервиса стоит украинская компания NATIFE родом из Запорожья.

«Мы работаем над проектом уже 7 лет, с 2018 года. В компанию обратился заказчик проекта из Израиля, и мы с командой сразу приступили к работе. Тогда клиент даже приезжал в Запорожье знакомиться с командой — мы встречали его по всем украинским традициям», — рассказывает Дмитрий Бойчук, совладелец компании NATIFE и руководитель отдела разработки проекта Viggo.

Приложение работает на Android TV без рут-доступа, что делает его простым в установке и безопасным для использования в любом номере. Он интегрируется с внутренними системами бронирования и сервиса, а это значит, что гость может заказать все — от завтрака в номер до трансфера в аэропорт — прямо с экрана телевизора. Также на платформе есть доступ к YouTube и Spotify.

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«Клиентская база и география проекта постоянно растут, наша команда оказывает поддержку работы сервиса по всему миру. Однажды я как руководитель разработки летал в Амстердам, Нидерланды, чтобы настроить работу Viggo в одной из лучших гостиниц города. Это был интересный опыт работы „в поле“», — рассказывает Дмитрий Бойчук.

Viggo Smart Hotel ежемесячно используют более 5000 пользователей по всему миру. Лидерами являются Израиль, Южная Африка, Чили, ОАЭ и США. Затем следует Европа. Сейчас, кроме гостиниц, к сервису начинают подключать и больницы, что даст новый виток развития проекту.

Дмитрий рассказывает, что их команда гордится тем, что зарубежные клиенты выбирают для своих проектов украинских разработчиков, ведь украинцы показывают высокое качество продукта и высокий профессионализм в работе, прославляя нашу страну на мировой арене.

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