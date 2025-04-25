Скоро попадете в список любимцев Вселенной: какие знаки Зодиака получат шанс, о котором давно мечтали

Мольфар Макс Гордеев сделал расклад по картам Таро о том, кому повезет во время уикэнда. Также он записал видео о том, что нужно обязательно сделать с 25 по 30 апреля.

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В то же время другие украинские специалисты сделали прогноз на будущее с помощью небесных светил и определили представителей знаков Зодиака, которых скоро ждет невероятный взлет. Именно эти люди получат шанс, о котором давно мечтали, пишет издание Styler.



Телец

Вам представится шанс почувствовать вкус жизни и забыть обо всем плохом. Вы наконец-то увидите плоды своего труда или получите приятное известие, которое развеет тревожные мысли. Это хорошее время, чтобы побыть наедине с собой, выполнить свои желания и перестать их стесняться. Птица счастья уже рядом, не упустите ее!

Рак

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Последние дни на этой неделе принесут вам невероятный сюрприз. Все, что казалось скрытым, всплывет на поверхность. Вы сможете найти ответы на все вопросы, которые не давали вам добиться успеха. Мир не против вас, он просто ждет, когда вы начнете верить в чудеса. Пора впустить изменения и радость в свою жизнь.

Водолей

Пора увидеть, как появляется свет на горизонте. Вас ждут прорыв в работе, случайная поддержка с неожиданной стороны или неожиданный отклик на вашу инициативу. Счастье приходит к вам, но не так быстро, как вы хотели. Не гневите Вселенную, ведь она уже считает вас своим любимцем.

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Стрелец

В ближайшие дни обещают быть яркими, радостные события точно заставят вас сдвинуться с места. Вы вдруг вспомните, как это — смеяться искренне, дышать свободно и не ждать разрешения быть собой. Вселенная выбирает не случайно, вы долго летели против ветра, теперь пора лететь с ним.

Рыбы

Вы получите подтверждение того, что ваша вера в добро была не напрасной. Жизнь обязательно подкинет что-то светлое, и это будет напоминание о том, что даже если все кажется размытым, чудеса и добрые дела всегда возвращаются. Люди, которые находятся рядом, могут проявить себя совсем с другой стороны, приятной и неожиданной. Обращайте внимание на мелочи — Вселенная на вашей стороне.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, какие знаки Зодиака обязательно получат очень положительный сюрприз до 20 мая.

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