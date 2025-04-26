Это сопротивление: известная танцовщица мощно обратилась к сети

Известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко, которая рассказала о тяжелом восстановлении после травмы, обратилась к своим поклонникам. На странице в социальной сети она выложила фотографию и сообщение о том, что чувствует, находясь в сложные времена за границей. Напомним, Елена вместе с сыном находится в Австрии.

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«Какая у вас война, если вы красивые ходите по ресторанам?» — к сожалению, иногда слышу от европейцев, — поделилась Шоптенко. — Яркие фото из кафе, открытые террасы, улыбки на фоне цветущих улиц Киева. И кто-то из них может подумать: «А разве так выглядит страна, в которой идет война?»

Но дело в том, что жизнь, которую они видят только в социальных сетях, как говорил один американский политик, — это не конец войны или ложь, чтобы европейцы отдавали нам свои налоги. Это сопротивление.

Это люди, которые, несмотря на боль, потери и страх, каждый день учатся жить заново и благодарят за еще один день, если им удалось уцелеть. Спасать жизнь в больницах. Писать картины и шить платья. Готовить ароматный кофе в 8:00 после ночи вражеских обстрелов. Дарить детям детство, даже в бомбоубежищах.

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Настоящее мужество — это когда ты живешь и помогаешь, даже тогда, когда мир катится в пропасть… Война не происходит где-то далеко. Она — в каждом доме. Но самое главное — она продолжается и будет продолжаться вечно в душе каждого украинца, где бы он ни был. Потому что каждый из нас имеет потери, каждый думает, что сделал недостаточно.

Поэтому нам нужна поддержка всего мира. Не сочувствие, а участие и огласка… Потому что завтра то, что происходит в Украине, может затронуть и их".

На откровенные и важные слова откликнулись подписчики, поделившись своими чувствами

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«Очень глубоко… до боли в сердце… читала, едва сдерживая слезы из гордости за наших людей и за нашу Украину», — поблагодарили Алену за пост.

«Это точно! — поддержали Шоптенко. — Жизнь на паузу не поставишь, детям нужно детство, поэтому с утра собираешь себя по кускам, пытаешься улыбаться и жить дальше, несмотря ни на что… хотя это все сложнее и сложнее».

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Напомним, Елена Шоптенко вместе с другими звездами может войти в состав национального жюри «Евровидения-2025»

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