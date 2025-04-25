Петр Порошенко во время визита в Европу делает заявления, которые вредят стране, потому что их в своих целях использует российская пропаганда, пишет политический эксперт Валентин Гладких.

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По его словам, общаясь с политиками и государственными деятелями из европейских государств, политик движется в контексте российских нарративов, цель которых — настроить западный мир против Украины.



«Лидер самой богатой фракции „Европейская солидарность“ отправился в вояж в ЕС с двумя чемоданами: в одном — жалобы на якобы „репрессии“ против себя, во второй — заявления, что в Украине злоупотребляют военным положением. Фразы о злоупотреблении военным положением сразу подхватили на болотах — роспропагандисты упорно размахивают заявлением Петра перед Вашингтоном: видите, даже внутри Украины считают, что здесь не с кем договариваться. За эти слова Порошенко в Москве жмут руку и обнимают, как обычно», — пишет Валентин Гладких.

Гладких отмечает, что Порошенко вместо дипломатической функции нести позицию Украины в мир в поездках решает свои личные политические вопросы.

«Доехав наконец в Германию на заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, Порошенко взял слово и высказал критические замечания относительно действий украинской власти» , — добавляет Гадких.

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По словам Гладких, подобные действия Порошенко носят длительный и системный характер и носят негативные последствия для Украины.

«Раньше Порошенко даже обращался в Еврокомиссию с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС из-за запрета ему выезда в Лондон на празднование дня рождения сына. То есть он действует по принципу — „чем хуже стране, тем лучше ему“. Именно поэтому этими заявлениями Порошенко подыгрывает путину и пытается испортить отношение к Украине в ЕС», — считает Валентин Гладких.

Как сообщалось, в рамках акции «Сыновей политиков — на фронт!» были собраны средства для возвращения в Украину Алексея Порошенко. Но впоследствии средства потратили на ремонт военных автомобилей для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронически назвали «Алёшей».

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