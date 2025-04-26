В Украине за год втрое выросло количество лудоманов: сколько украинцев попали в Реестр игрозависимых

В то время как в апреле Украина должна получить нового регулятора рынка азартных игр, в стране остро встает проблема игровой зависимости. Так, за 2024-й год официальное число игрозависимых украинцев выросло в 3 раза.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает аналитический сервис Opendatabot со ссылкой на Реестр лудоманов, который вела отмененная Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. По состоянию на конец марта в нем пребывали 12 807 украинцев.

За год список увеличился в 3 раза или на 9 389 человек, а 1 496 были исключены из-за истечения срока ограничения. Всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены.

При этом следует помнить, что 99% всех записей в Реестре — это добровольные обращения: люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх. Срок такого ограничения — от шести месяцев до трех лет.

РЕКЛАМА

Только 1% - это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ. За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они состоялись в прошлом году — 140 решений, а вот по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

В среднем в прошлом году ежемесячно в реестр попадали 780 человек — это в 2,8 раза больше, чем в 2023, когда перечень пополнялся примерно на 280 человек в месяц. Больше всего заявлений о самоограничения поступило в апреле — 1041, а меньше всего в июне — 524.

При этом количество лудоманов в 2025-м году растет еще большими темпами: за первые два месяца в Реестр уже внесено 1 719 человек, то есть в среднем 860 в месяц — это на 10% больше, чем в 2024 году.

РЕКЛАМА

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 апреля вступил в силу закон о разрешении рекламы азартных игр в СМИ, что может вызвать еще больший всплеск числа игроков, а затем и лудоманов.

102

Читайте нас в Facebook