Легендарный обладатель «Золотого мяча» расстался с красавицей-женой: у них трое взрослых дочерей (фото)

Легендарный экс-футболист «Барселоны», «Реала"и сборной Португалии, обладатель «Золотого мяча"52-летний Луиш Фигу, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, находится на грани развода с 50-летней шведской красавицей Хелен Сведин, с которой прожил в браке почти 24 года, сообщает sport.es.

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Пара уже больше месяца живет раздельно. Луиш Фигу съехал из роскошного семейного особняка на Золотой миле Мадрида и снял себе квартиру в другом месте в центре испанской столицы. В это время Хелен отдыхает на Мальорке.

Первые слухи о проблемах в отношениях между вице-чемпионом Европы и бывшей моделью появились после того, как Фигу 21 апреля пришел один на церемонию премии Laureus World Sports Awards, хотя раньше всегда был с женой. Также он не упомянул супругу, говоря о лучших вещах в своей жизни, хотя назвал трех дочерей — 25-летнюю Даниэлу, 22-летнюю Мартину и 19-летнюю Стеллу. Полное затишье и в соцсетях — последняя совместная публикация была 14 февраля, в День святого Валентина.

Дополнительным поводом для слухов стало признание Луиша Фигу во время шоу La Revuelta, где он сказал, что за последний месяц у него не было интимных отношений.



Добавим, что Луиш Фигу и Хелен Сведин познакомились в 1996 году во время танцевального шоу Хоакина Кортеса в Барселоне, а поженились 30 июня 2001-го в одном из красивейших уголков Португалии.

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Кстати, в свое время в СМИ обсуждали возможный флирт Фигу с Клаудией Бавель — актрисой фильмов для взрослых. Но футболист эти обвинения отмел, пообещав подать в суд за клевету.

Остается добавить, что в 2022 году у пары уже была похожая кризисная ситуация, но тогда они смогли все уладить.

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Напомним, что Луиш Фигу за годы карьеры выступал в «Спортинге», «Барселоне», «Реале» и «Интере», с каждым из клубов выигрывая трофеи (22 триумфа!) В составе сборной Португалии обладатель «Золотого мяча"-2000 сыграл 127 поединков и забил 32 мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы по футболу сошелся с матерью четырех своих детей спустя пять месяцев после развода.

Фото из соцсетей



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