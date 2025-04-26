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Самая эффективная подкормка для смородины: обязательно внесите ее в мае

14:49 26 апреля 2025
Смородину удобряют два раза перед цветением. Фото Pixabay

Для того, чтобы получить хороший урожай смородины, до цветения ее необходимо несколько раз удобрить. Так, опытные садоводы советуют подкормить кусты в мае раствором куриного помета.

А издание «На пенсии» пишет, что азотные удобрения или органические с азотом будут содействовать быстрому развитию кустов и увеличению количества ягод. Эти удобрения рекомендуют вносить, как только на кустах появятся листья.

Для того, чтобы приготовить такую подкормку, две столовых ложки мочевины разводят в 10 литрах воды. Под каждый куст рекомендуют вносить по два литра раствора. Столько же потребуется и коровьего перегноя, разведенного в воде в соотношении 1:10.

Второй раз кусты подкармливают перед цветпнием. Так, под каждый рекомендуют вылить по ведру раствора нитрофоски (50 г на 10 литров воды). Также можно использовать раствор сульфата калия (10 г на литр воды).

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Еще одним способом получения обильного урожая смородины называют использование микоризы, а для усиления эффекта — ежемесячное удобрение перегноем.

Фото Pixabay

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