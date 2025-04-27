Деньги придут в ближайшие дни: части пенсионеров очень скоро «светят» дополнительные выплаты

Ко дню памяти Чернобыльской катастрофы, которую пережили украинцы, части пенсионеров в Украине выплатят единовременную социальную помощь.

Об этом сообщает сайт Полтавской ОВА.



Например, в Полтавской области таким украинцам выплатят по 4 тысячи гривен. Денежные средства получат родные граждан, смерть которых была связана с аварией на ЧАЭС. Также выплаты будут начислены семьям, где есть дети с инвалидностью, связанной с последствиями катастрофы.

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«В рамках областной программы социальной защиты уже приступили к выплате разовой адресной помощи. Почти 7,2 млн грн из областного бюджета направим в поддержку 1793 человек — жен и мужей умерших граждан, смерть которых связана с аварией» , — говорится в сообщении.

Указывается, что подавать заявки на помощь не нужно — 4000 гривен начислят автоматически. Выплаты производятся через банковские учреждения или отделения «Укрпочты» по месту жительства человека.

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Также напомним, что у одной группы пенсионеров размер минимальной пенсии заметно вырос — речь идет о гражданах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. «В числе прочих с 1 марта текущего года на 11,5% проиндексирована минимальная пенсия по инвалидности, предусмотренная статьей 54 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», — говорится в сообщении.

Также напомним, что у группы граждан на заслуженном отдыхе скоро вырастет сумма выплат.

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