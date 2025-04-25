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Деньги

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

9:53 25 апреля 2025
пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Большинство пенсионеров привыкли к тому, что получать большую пенсию могут только после очередной индексации выплат.

В то же время выплаты могут возрасти еще в одном случае, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о людях, достигших 65 лет. Для них минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, определенный законом.

С учетом того, что с 1 января 2025 года «минималка» выросла до 8000 гривен, минимальный размер пенсии для таких лиц должен составлять не менее 3200 гривен.

Важное условие для получения указанной суммы — наличие страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин — 30 лет.

Также важно, что «пенсии лицам, достигшим 65 лет, перечисляются в автоматическом режиме без личного обращения граждан». То есть, ПФУ сам перечислит выплаты гражданам, достигшим указанного возраста.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, почему некоторые пенсионеры могут потерять часть доплат к пенсии.

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Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

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