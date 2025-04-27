Пенсия частным предпринимателям: как она рассчитывается и что изменилось в 2025 году

Многие украинцы знают, что в Украине со средней зарплатой и 35 годами стажа можно получить пенсию в размере 5269,9 грн — не очень радостная перспектива.

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В то же время многие частные предприниматели, не всегда официально платившие ЕСВ, опасаются, будет ли у них пенсия вообще Ситуацию с такими пенсиями прокомментировал эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин.

Пенсия частным предпринимателям: что нужно знать

Если вы частный предприниматель (ФЛП), важно знать, как начисляется пенсия предпринимателям и какие периоды работы и уплаты взносов зачисляются в страховой стаж. Это непосредственно влияет на возможность оформить пенсию по возрасту и ее размер.

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Сергей Коробкин отметил, что для назначения пенсии по возрасту в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа в 2026 году.

«Если такого стажа нет, то пенсия по возрасту назначается в 63 или 65 лет, в зависимости от количества стажа и года достижения соответствующего возраста. именно их не хватит для своевременного оформления пенсии» , — подчеркнул Сергей Коробкин.

Важно учитывать, что периоды, когда предприниматель не платил ЕСВ, не относят к страховому стажу, что может снизить шансы на своевременное получение пенсии.

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Как начисляется пенсия предпринимателям: особенности

Зарплата для расчета пенсии будет считаться за все периоды трудовой деятельности начиная с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.

Если предприниматель в свое время отказывался от уплаты ЕСВ или вносил минимальные взносы, это негативно скажется на размере будущей пенсии.

Недостаточный стаж или низкий официальный доход приведут к низкой пенсии, которая будет близка к установленному минимальному уровню.

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Пенсия частным предпринимателям зависит от стажа, уплаты страховых взносов и периода работы Чтобы обеспечить достойную пенсию, важно своевременно уплачивать взносы и вести учет стажа.

Напомним, ранее министерша социальной политики Оксана Жолнович рассказала, кто из пенсионеров сможет получать до 16 тысяч гривен помощи от государства.

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