До 16 тысяч грн в месяц: кто имеет право на такую помощь

В Украине разрабатываются специальные механизмы поддержки лиц старшего возраста, среди которых, в частности, выплаты дополнительных сумм при достижении 65 лет.

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В целом поддержка людей постарше предполагает три составляющие, рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, пишет издание «На пенсии».

Речь идет о создании условий работодателям для трудоустройства пожилых сотрудников, желающих продолжать работать, внедрения специальных учебных программ, а также услуг ухода и поддержанного проживания для тех, кто в этом нуждается, в частности, людей с инвалидностью и ВПЛ старшего возраста.

«Мы должны изменить культуру восприятия старшего возраста. Ведь такие люди имеют опыт, пользуясь которым, они могут внести существенный экономический вклад. Наша задача помочь старшим людям по их желанию как можно дольше оставаться на рынке труда», — сказала Оксана Жолнович.

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По ее словам, планируют уменьшить налоговую нагрузку для работодателей, у которых работают люди постарше. Ожидается, что их частично освободят от уплаты ЕСВ и снизят налог на доходы физлиц. Чтобы пожилые работники были конкурентоспособными, для них будет работать система переквалификации.

Что изменится для людей, нуждающихся в уходе

Для людей постарше, нуждающихся в дополнительном уходе, государственный бюджет финансирует социальные услуги, в частности поддержку проживания. Такой услугой могут воспользоваться и люди с инвалидностью. Речь идет о проживании людей в небольших домах или квартирах с поддержкой социального работника. Цель — избежать их вынужденного переселения в специальные учреждения и сохранить определенную независимость.

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«Государство покрывает расходы на такое проживание — до 16 тысяч гривен в месяц, в зависимости от уровня поддержки. В услугу входит помощь специалистов в быту, уходе, закупке продуктов, юридическом сопровождении, содействии социализации» , — уточнила Оксана Жолнович.

Планируется также создать сеть центров дневного ухода, где люди постарше смогут находиться в течение нескольких часов в день. Они пригодятся, когда родные люди работают, а родственники старшего возраста не могут оставаться без присмотра.

Ожидается, что центры дневного ухода станут альтернативой интернатному уходу, когда это возможно.

Также стоит упомянуть о тех пенсионерах, которым вот-вот выплатят надбавку к пенсии из внебюджетных источников .

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