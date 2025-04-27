Вода не поступает в бачок унитаза: мастер Джамал из Торонто рассказал, что делать

Ситуация, когда даже совершенно чистый унитаз вдруг перестает нормально работать, способна серьезно испортить настроение. Но не всегда нужно сразу вызвать сантехнику. Многие неисправности можно устранить своими руками.

ВІДЕО ДНЯ

В этом уверен мастер Джамал из канадского Торонто.

Как устроен бачок

Бачок унитаза — достаточно простая система: это герметична емкость с крышкой, впускным клапаном для подачи воды и сливным механизмом внутри. Поплавок регулирует уровень воды, перекрывая поток, когда заполнен бак. А в случае поломки система перелива предотвращает переполнение.

РЕКЛАМА

Основные причины неисправностей

Медленный набор воды или ее отсутствие чаще всего вызывается:

засовом клапана подачи воды или установленного фильтра;

засорением или повреждением шланга-подводки, соединяющей бачок с водопроводной трубой;

неправильным положением поплавка в сливном механизме;

сильным пережатием креплений, вызывающим деформацию системы.

Как устранить проблему

РЕКЛАМА

Чистка шланга-подвода. Если он забился песчинками или накипью, аккуратно отсоедините шланг, промойте его и удалите засор.

Очистка наливного клапана. Перекройте воду, открутите шланг от бака, аккуратно извлеките клапан и очистите его от загрязнений проволокой или иглой, если клапан поврежден, замените его.

Регулировка поплавка

Поплавки бывают двух типов:

РЕКЛАМА

вертикальные («стакан»): если он залип в верхней позиции, аккуратно поверните его на место. При сильном загрязнении механизм следует разобрать и почистить;

рычажные («груша»): в случае перекоса рычага аккуратно подправьте его изгиб или отрегулируйте винт, чтобы поплавок снова свободно двигался.

Устранение ошибок при сборке системы

Если проблема возникла из-за сильного пережатия деталей, осторожно разберите систему, очистите и соберите снова, избегая чрезмерного усилия.

Если проблема в сливе

Иногда бачок наполняется, но вода не идет из-за засорения сливного механизма. Тогда нужно почистить слив, чтобы возобновить работу системы.

Профилактика неисправностей

Чтобы избежать подобных проблем:

периодически разбирайте и осматривайте внутренние механизмы бачка;

заменяйте изношенные прокладки и уплотнители.

очищайте бачок от известкового налета и ржавчины с помощью специальных средств или раствора лимонной кислоты;

установите фильтр грубой очистки для подачи воды и регулярно его промывайте.

Также стоит узнать, как просто избавиться от желтизны на белой одежде и быстро отмыть крышку унитаза .

367

Читайте нас в Facebook