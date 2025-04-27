Оккупанты обстреляли КАБами Константиновку: есть убитые и раненые

Российская армия атаковала Константиновку — нанесла девять ударов авиабомбами (КАБ-250) и ударными дронами. Есть погибшие, семь человек ранены.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

«Вчера россияне нанесли по городу 9 авиаударов бомбами КАБ-250 и БПЛА. На местах попаданий работали сразу несколько групп парамедиков», — говорится в сообщении.

В результате атаки, по данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет.

РЕКЛАМА

«Ранены семь человек: две женщины — в возрасте 52 и 60 лет и пять мужчин в возрасте 50, 53, 56, 56 и 64 лет», — отметили правоохранители.

К тому же разрушения получили 34 гражданских объекта: 2 многоквартирных и 20 частных домов, админздание, нежилые помещения, транспортные средства.

В последнее время российские войска постоянно обстреливают Константиновку, пытаясь выйти на границу на границу Донецкой и Луганской областей. В частности, на днях захватчики атаковали колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.

РЕКЛАМА

Также недавно российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в том числе электросеть ДТЭК. В результате атаки ранен один человек.

Также сегодня ночью оккупанты атаковали Одессу и прифронтовые Херсонскую и Днепропетровскую области. На Днепропетровщине есть погибшие среди местных жителей. В Херсонской области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

36

Читайте нас в Facebook