Враг ночью атаковал Одессу и ряд других населенных пунктов: есть жертвы и пострадавшие

Ночью 27 апреля враг раз атаковал с воздуха Одессу, применив ударные беспилотники. Об их движении в направлении города и поселка Черноморское Воздушные силы ВСУ сообщили в 2:53 27 апреля.



Одесситов призывали находиться в укрытиях.

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В 03:02 уже было известно о взрывах по городу. О них сообщал городской голова Геннадий Труханов.

По информации пресс-секретаря Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергея Братчука, силы ПВО в Одессе работали «активно».

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась до 03:14. О последствиях атаки пока нет данных.

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К сожалению, во время подобного налета БПЛА на Днепропетровщину погибли среди местных жителей. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка.

После удара по Павлограду

В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.

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Поврежден многоквартирный дом. Фото ОВА

Без разрушений не обошлось и в Вербковской общине Павлоградского района. Там во время удара БпЛА по сельхозпредприятию погибли 500 голов домашних животных.

Громко было и в областном центре. В четырех многоэтажках и нескольких магазинах были выбиты окна.

Последствия ночной атаки по Днепру. Фото ОВА

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Между тем по Запорожской области за сутки оккупанты нанесли 408 ударов — они были нанесены по 9 населенным пунктам.

«Поступило 3 сообщения о повреждениях домов и квартир. Мирные жители не пострадали», — сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Кроме того, в Херсонской области за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом утром глава Херсонской ОВ Александр Прокудин написал в соцсети. По его словам, российские военные избивали по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредив 6 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частные автомобили.

В Воздушных Силах сообщили, что всего за ночь рф применила для ударов по городам Украины 149 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Их выпускали из курской, брянской, орла и приморско-ахтарской.

Силам ПВО удалось уничтожить 57 дронов на востоке, севере, юге и в центре Украины. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

Тем временем продолжались бои на передовой, во время которых Силы обороны «деактивировали» более 1000 российских захватчиков, 8 танков, 42 (!) артиллерийских системы, установку РСЗО и 136 единиц автотехники врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также напомним о последствиях ночной атаки врага по Украине ночью 26 апреля. когда пострадала Кировоградская область .

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