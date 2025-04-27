Принц Гарри и Меган Маркл потеряли более трех миллионов долларов

Принц Гарри и Меган Маркл, которые приняли решение об отношениях, потеряли более 2,4 миллиона фунтов стерлингов (3,1 млн долларов) во время самых больших изменений в их жизни.

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Согласно статье, причина таких расходов заключалась в том, что когда принц Гарри и Меган Маркл поженились, у них в коттедже Фрогмор был сделан ряд ремонтных работ, начиная от внутренних изменений и заканчивая установкой эко-бойлера для нескончаемой горячей воды и «низкоуглеродистого тепла».

Эксперт Терри Фишер объяснил «бесполезность» этого шага.

«Коттедж Фрогмор на самом деле никогда не принадлежал Гарри и Меган, — сказал он. — Это было подарено им для пользования покойной королевой, но они не имели законного права собственности. Это означает, что последнее слово в отношении поместья всегда оставалось за монархом. Поэтому даже если кто-то улучшает или инвестирует в королевскую собственность, это не дает долгосрочной доли в ней. Это больше похоже на продленную ссуду, и когда это время заканчивается, имущество возвращается Короне».

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Ранее сообщалось, что принц Гарри хранит секретное оружие против королевской семьи.

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