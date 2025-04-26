Принц Гарри хранит секретное оружие против королевской семьи: о чем идет речь

Разногласия между принцем Гарри и остальной британской королевской семьей, кажется, не имеют решения. В разгар юридической битвы за возвращение финансируемой государством личной охраны младший сын короля Чарльза остается отдельно от семьи. Однако, по словам источников, близких к королевской семье, Гарри может сделать решающий шаг, который изменит ход событий.

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Стало известно, что принц Гарри, возможно, написал новые мемуары взрывного содержания. Эта рукопись, которая еще не увидела свет, будет содержать конфиденциальную информацию о его отце и брате, принце Уильяме. Эти разоблачения могут серьезно скомпрометировать имидж королевской семьи и еще больше дестабилизировать их и без того хрупкие отношения с герцогом Сассекским, пишет e-noticies.

Содержание книги будет храниться в резерве в качестве крайней меры, а она будет опубликована только в том случае, если Гарри решит вернуться в Соединенное Королевство при благоприятных условиях. Однако, если он это сделает, принц заплатит очень высокую цену: окончательный разрыв с семьей и невозможность вернуться в Британию. Это будет необратимым разрывом.

Имея такой мощный инструмент, принц Гарри не будет использовать его легкомысленно. Источники указывают, что, несмотря на расстояние, он все еще испытывает привязанность к отцу-королю и принцу Уильяму. Хотя они давно не виделись лично, Гарри все еще считает их неотъемлемой частью своей жизни и не стремится нанести им вред без причины.

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Поэтому публикация книги станет для него последним выбором: он знает, что это решение обозначит точку невозврата. Но он также понимает, что лишь наличие этого материала дает ему стратегическое преимущество в королевской семье.

Говорят, что герцог Сассекский оказался в критической точке: с одной стороны, он хочет сохранить отношения со своей семьей. С другой стороны, он защищает то, что считает своим законным правом. А посередине — рукопись, которая может все изменить.

Ранее сообщалось, что издатели начали борьбу за публикацию мемуаров Меган Маркл, которая угрожает ими королевской семье.

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