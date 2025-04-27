Враг ударил по Херсону: повреждена больница и дома, пострадали люди

Захватчики продолжают обстреливать мирные города Украины. Кроме Константиновки, сегодня, 27 апреля, пострадал город Херсон.



Об обстреле сообщили в Херсонском городском совете.

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Местные СМИ уточняют, что около 10 утра российская авиация нанесла удар по Днепровскому району Херсона.

В результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение и объект здравоохранения.

В настоящее время известно о четырех пострадавших. 81-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадины, она находится под наблюдением врачей. Еще двое мужчин, 58 и 59 лет, обратились к медикам с минно-взрывными травмами и открытыми ранами головы.

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Здание медучреждения пострадало от взрывной волны — преимущественно выбиты окна.

По сообщению ГВА, информации о раненых среди персонала или пациентах пока нет. Медики продолжают обследование пострадавших.

Отметим, что Херсон стал единственным областным центром, который захватили российские войска в начале полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские военные освободили город и правобережную часть области во время контрнаступления. Сейчас левобережье Херсона остается под российской оккупацией. Оттуда российские войска ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

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