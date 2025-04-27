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Стиль жизни

Платок на сумке — тренд-2025: секрет декорирования, который многим понравится

22:25 27 апреля 2025
Платок на сумке – тренд-2025

Лучший метод декорирования сумки — украшать ее тем платком, который при ветреной погоде вы легко сможете переместить на шею или на голову. Платок должен хорошо сочетаться с вашим костюмом или тренчем.

Говорят, что впервые сумку украсила платком актриса и певица Джейн Биркин, имя которой сегодня также ассоциируется со знаменитой моделью сумки. Она же ввела моду и на подвески для сумок, которая в этом году снова актуальна.

Сегодня такой декор называется кастомизацией. Он индивидуализирует сумку в соответствии с вашими предпочтениями. Платок или шарф — клондайк идей для стилизаций. Выбирайте аксессуары в соответствии с нарядом. Шарф или платок смело дополняйте яркими подвесками. В этом сезоне считается, что много их не бывает.

Обращайтесь с сумкой, украшенной шелковым платком, опрятно. Избегайте ставить ее на пол или места, где платок может загрязниться. Для ежедневного декора не используйте слишком маркий платок — например, белый. А вот для особого случая он может подойти идеально.

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Ранее известный дизайнер назвал главные тренды лета-2025.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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