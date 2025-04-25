Образ сразу «засияет»: дизайнер назвал главные тренды лета-2025

Известный дизайнер Андре Тан, который назвал главные цвета сезона, посоветовал образы, которые будут актуальны летом 2025-го года. На своей странице в социальной сети Андре выложил фотографии и описание, как подобрать в свой гардероб трендовые вещи. По словам дизайнера, в моде стиль бохо, розовый цвет и массивные аксессуары.

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«Собрал для вас самые стильные тренды, в которых удобно, стильно и «по-летнему» легко! — написал Андре. — Бохо-стиль — платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, бахрома и легкие накидки. Миксуй натуральные ткани, этнопринты и много украшений.

Широкий брючный костюм — один из самых стильных трендов лета 2025. Широкие брюки из легкой ткани + жакет прямого кроя без рукавов. Белая рубашка — выбирайте модели с асимметрией, объемными рукавами или интересными пуговицами. Нежно-розовые оттенки — платье, топ, сумка или даже платок — добавь розового и образ сразу «засияет». Ретро аксессуары — очки в стиле 70-х, плетеные сумки, объемные серьги, шляпы — все это очень актуально!"

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Подписчики Тана поделились своими впечатлениями от его рекомендаций, отметив, что многое зависит от настроения.

«Идеально! — прокомментировали в сети. — Все то, что я люблю».

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«Очень нравятся блузки в бохо стиле, мечтаю о такой», — признались подписчики.

«Нравится бохо! - добавили впечатления. — Замечательно, когда свободные движения, и одежда не сковывает. И обожаю розовый. В моем гардеробе более темные оттенки. Но обязательно добавлю нежно розовые вещи».

«Бохо и широкий брючный, это уже от настроения зависит», — решили в комментариях.

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Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный дизайнер Виктория Гресь поделилась мыслями об актуальных трендах.

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