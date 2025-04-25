41.17 / 41.87 47.06 / 47.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Образ сразу «засияет»: дизайнер назвал главные тренды лета-2025

18:24 25 апреля 2025
Андре Тан

Известный дизайнер Андре Тан, который назвал главные цвета сезона, посоветовал образы, которые будут актуальны летом 2025-го года. На своей странице в социальной сети Андре выложил фотографии и описание, как подобрать в свой гардероб трендовые вещи. По словам дизайнера, в моде стиль бохо, розовый цвет и массивные аксессуары.

«Собрал для вас самые стильные тренды, в которых удобно, стильно и «по-летнему» легко! — написал Андре. — Бохо-стиль — платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, бахрома и легкие накидки. Миксуй натуральные ткани, этнопринты и много украшений.

Широкий брючный костюм — один из самых стильных трендов лета 2025. Широкие брюки из легкой ткани + жакет прямого кроя без рукавов. Белая рубашка — выбирайте модели с асимметрией, объемными рукавами или интересными пуговицами. Нежно-розовые оттенки — платье, топ, сумка или даже платок — добавь розового и образ сразу «засияет». Ретро аксессуары — очки в стиле 70-х, плетеные сумки, объемные серьги, шляпы — все это очень актуально!"

РЕКЛАМА

Подписчики Тана поделились своими впечатлениями от его рекомендаций, отметив, что многое зависит от настроения.

«Идеально! — прокомментировали в сети. — Все то, что я люблю».

РЕКЛАМА

«Очень нравятся блузки в бохо стиле, мечтаю о такой», — признались подписчики.

«Нравится бохо! - добавили впечатления. — Замечательно, когда свободные движения, и одежда не сковывает. И обожаю розовый. В моем гардеробе более темные оттенки. Но обязательно добавлю нежно розовые вещи».

«Бохо и широкий брючный, это уже от настроения зависит», — решили в комментариях.

РЕКЛАМА

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный дизайнер Виктория Гресь поделилась мыслями об актуальных трендах.

204

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Гороскоп из индийских астрологов. Фото astrosage.com/

Овнам — спонтанность, Весам — стресс, а Скорпионам — дружеская поддержка: советы астрологов на 26 апреля

Восточный гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая

Крысам поможет интуиция, а Драконам пора «очиститься»: восточный гороскоп на неделю 28 апреля — 4 мая

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение об отношениях: что происходит в семье

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта