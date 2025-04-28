Супружеская пара российских агентов готовила теракты в Днепре (фото)

СБУ задержала еще одного военного-контрактника, работавшего на россию вместе со своей женой.

Так, украинская спецслужба разоблачила супружескую пару, готовившую теракты на территории Днепра, обустроив на территории города и в окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и гранатами Ф-1.

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Другие агенты, которых планировали привлечь россияне, должны были с помощью этой взрывчатки устраивать взрывы в многолюдных местах.

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Предатели обустроили схроны со взрывчаткой в Днепре. Фото СБУ

«Кроме подготовки схронов оба предателя по поручению российских спецслужбистов „контролировали“ выполнение диверсий другой агентурой. Так, например, фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, которые совершили другие приспешники рф, которых уже задержала СБУ. Соответствующий „отчет“ агенты мессенджером отправили куратору в россию», - отметили в Службе безопасности Украины.

Предатели маскировали взрывчатку в термосах и усиливали ее шурупами. Фото СБУ

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На сотрудничество с врагом пошли 42-летний контрактник, занимавшийся подрывной деятельностью во время отпусков, а также его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из телеграмм-каналов.

Контрактник и его супруга готовили взрывчатку для терактов в областном центре. Фото из открытых источников

В схронах, обнаруженных правоохранителями, находились СВУ, замаскированные в термосы и усиленные саморезами, а также телефоны и сим-карты, которые они использовали для связи с куратором.

Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами и незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Ранее в Службе безопасности Украины сообщали о разоблачении россиянина и жителя Сумщины, которые готовили прорыв вражеских ДРГ через государственную границу.

Фото СБУ

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