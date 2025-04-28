Погорели на сон-траве: семья браконьеров с Полтавщины заплатит несколько тысяч гривен за выкопанные на продажу краснокнижные цветы

На Полтавщине, богатой редкими растениями, недавно обнаружили самую большую в стране долину шафранов, занесенных в Красную книгу Украины. А на днях в Лубенском районе сотрудники полиции и экоинспекции задержали браконьера, который вместе со своей женой выкапывал на продажу краснокнижную сон-траву.

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Таким образом семейная пара уничтожила десятки кустов редкого растения.

Браконьер, специализирующийся на выкапывании и продаже редких растений, задержан

Как отметили в Киевском эколого-культурном центре (КЕКЦ), ни одно из растений, если бы они попали на рынок, не смогло бы прижиться на новом месте, поскольку сон-трава практически не приживается при пересадке. Объясняется это прежде всего тем, что у нее длинный корень — несколько десятков сантиметров. А браконьеры, как правило, роют неглубоко, чем лишь повреждают корни растения. Потому оно просто погибает.

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Поэтому тот, кто покупает на рынке этот дикорастущий краснокнижник, не просто выбрасывает деньги на ветер, а поддерживает браконьерство.

Частично уничтоженная браконьером популяция сон травы

В КЭКЦ призывают сообщать о таких преступлениях полиции и экоинспекции.

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Согласно законодательству, семейство браконьеров за каждое уничтоженное растение сон-травы раскрытой должно выплатить компенсацию в размере 62 гривен.

А те, кто хочет делать бизнес на сон-траве, могут приобрести семена этого растения и выращивать саженцы на продажу. Или создать фотозону на своем участке по образцу того, как это делают на лавандовых полях.

Саженцы сон-травы продаются также в интернет-магазинах.

Между тем немецкие ученые недавно опубликовали результаты исследования, согласно которым один кустик сон-травы может расти и цвести до 100 и более лет.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в экопарке под Харьковом погибли животные в результате удара «шахеда».

Фото за страницы КЕКЦ в «Фейсбуке»

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