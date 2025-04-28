Путин снова объявил перемирие: в Украине и США отреагировали

Российский диктатор владимир путин снова объявил «перемирие» в войне против Украины. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

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«По решению верховного главнокомандующего вооружёнными силами российской федерации владимира путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении пропагандистов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заяление Кремля.

«Зачем ждать до 8 мая? Если россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не только для парада», — заявил он.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также прокомментировала заявление российского диктатора о «перемирии». Об этом она сказала в понедельник, 28 апреля.

Она отметила, что лидер США «хочет постоянного прекращения огня» и упомянула о сегодняшнем заявлении путина о «перемирии».

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«Он (Трамп) хочет увидеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что сегодня утром путин предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он стремится к постоянному прекращению огня — в первую очередь, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие», — сказала она.

Левитт отметила, что Трамп «остается оптимистом» относительно возможности заключить соглашение, но также «сохраняет реалистичный подход: обоим лидерам нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из ситуации».

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Как писали «ФАКТЫ», недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что режим прекращения огня в российско-украинской войне может быть достигнут уже этим летом.

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