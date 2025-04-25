Прекращение огня в Украине возможно этим летом: премьер Великобритании назвал условия

После переговоров в Лондоне по мирному соглашению между Украиной и россией премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что режим прекращения огня в российско-украинской войне может быть достигнут уже этим летом. Такое мнение он высказал в интервью Telegraph.

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Стармер подчеркнул, что в случае размещения западных военных сил в Украине, они должны получить надежные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть долгосрочным и приемлемым для всех сторон, включая Украину. По словам Кира Стармера, временное перемирие только позволит россии перегруппировать силы и вернуться к военным действиям, как это уже было в прошлом.

Глава британского правительства также отметил, что именно Украина должна решать условия предстоящего мирного соглашения, а россия обязана принять участие в переговорах для достижения стабильного режима прекращения огня.

Ранее во время переговоров с США в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности принять американскую инициативу по введению 30-дневного перемирия. В Офисе президента сообщили, что Соединенные Штаты донесут это предложение до российской стороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к прекращению огня, но этот процесс возможен только при согласии россии. В свою очередь, президент рф путин поддержал идею прекращения боевых действий, хотя, по его словам, есть вопросы, которые все еще нуждаются в обсуждении.

Позже обе стороны согласились не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Однако россия продолжает атаковать не только энергетические объекты, но и гражданское население .

Министр иностранных дел россии лавров в своем интервью для CBS News заявил, что москва готова заключить соглашение с Соединенными Штатами о войне в Украине, хотя некоторые аспекты остаются нерешенными. По его словам, российско-американский диалог «двигается в правильном направлении».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в США после переговоров в Лондоне заявили о существенных разногласиях с Украиной в вопросе соглашения о мире .

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