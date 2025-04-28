Овнам — «Туз Жезлов» и яркие перспективы, Ракам — «Двойка Мечей» и сложные решения: Таро-прогноз на вторник, 29 апреля

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на текущую неделю, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 29 апреля 2025 года. Этот день обещает многим людям удивительные перемены и новые возможности. Он может стать настоящей отправной точкой для тех, кто готов оставить прошлое позади, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Шут

«Шут» открывает Козерогам путь к новым возможностям. Рискованный шаг в неизвестность может привести к радостным результатам, если оставить страхи позади и довериться жизни. Важна легкость и чувство юмора в любых ситуациях.

Водолей — Повешенный

«Повешенный» советует Водолеям пересмотреть свои взгляды и принять временную стагнацию как шанс на трансформацию. Это время для терпения и готовности к жертве ради будущего успеха.

Рыбы — Мир

Карта «Мир» для Рыб символизирует завершение этапа и достижение гармонии. Сегодняшний день принесет удовлетворение от работы и укрепление связей с близкими.

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Овен — Туз Жезлов

«Туз Жезлов» для Овнов — начало новой фазы, полное возможностей и новых перспектив. Вдохновение и смелость помогут сделать важные шаги, не откладывая решения.

Телец — Восьмерка Кубков

«Восьмерка Кубков» указывает Тельцам на необходимость отпустить то, что не приносит радости. Это время для поиска новых смыслов и изменений, даже если путь еще не ясен.

Близнецы — Солнце

«Солнце» приносит Близнецам радость и успех. Возможно появление человека, который изменит жизнь. Также не исключены важные начинания, полные удачи и поддержки.

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Рак — Двойка Мечей

«Двойка Мечей» предупреждает Раков о внутренних противоречиях и трудных решениях. Не спешите с выводами, дайте себе время и прислушайтесь к интуиции.

Лев — Рыцарь Денариев

«Рыцарь Денариев» напоминает Львам о важности упорной работы и дисциплины. Сегодня будет успешен тот, кто продолжает идти к цели, несмотря на рутинные задачи.

Дева — Рыцарь Кубков

«Рыцарь Кубков» приносит Девам романтику и эмоциональный подъем. Это день для творчества, укрепления связей и поиска гармонии внутри себя.

Весы — Семерка Кубков

«Семерка Кубков» предупреждает Весов об иллюзиях и обманчивых предложениях. Будьте осторожны в финансовых и личных вопросах, трезво оценивайте ситуацию.

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Скорпион — Дьявол

«Дьявол» для Скорпионов символизирует искушения и скрытые страхи. Потребуется честность с собой и контроль над слабостями, чтобы двигаться вперед.

Стрелец — Отшельник

«Отшельник» для Стрельцов — время для самоанализа и уединения. Отойдите от суеты, чтобы переосмыслить свои ценности и найти путь к гармонии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым сильно повезет в последние дни апреля.

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