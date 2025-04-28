В Раде планируют увеличить выплаты нардепам на аренду жилья в Киеве

Народным депутатам, у которых в прошлом году выросли зарплаты, могут повысить также сумму компенсаций, которую им выплачивают за аренду жилья в Киеве. Проект соответствующего постановления зарегистрировал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко (фракция «Слуга народа»).

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Проектом постановления № 13216 предлагается внести изменения в смету и увеличить сумму компенсации до 27 тысяч гривен в месяц.

Так, согласно нынешней смете, компенсация для депутата Совета стоимости аренды жилья или снятия гостиничного номера осуществляется в расчете 650 гривен в сутки. Сейчас депутаты получают от 18 тысяч до 20 тысяч гривен в месяц в зависимости от количества календарных дней месяца.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что компенсации депутатам нужно повысить из-за того, что индекс потребительских цен за период 2018—2024 годов значительно вырос.

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Как писали «ФАКТЫ», летом прошлого года народные депутаты Украины одобрили также повышение зарплат своим помощникам до 132,6 тыс. грн в месяц. До этого они зарабатывали 88,4 тыс. грн в месяц.

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