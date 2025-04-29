Скорпионам не стоит обижаться на критику, а Водолеям — выяснять отношения с близкими людьми: гороскоп на 29 апреля

Астрологи, ранее назвавшие знаки Зодиака, которым повезет в последние дни апреля, рассказали, каким будет день 29 апреля. Это будет время неоднозначной космической энергетики, которая в течение дня будет переходить от негатива к позитиву, сообщает ТСН.

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Козерог

День, когда люди вокруг покажут свое настоящее лицо — без масок и притворства. Не стоит воспринимать это болезненно. Лучше сделать выводы о том, следует ли продолжать общение.

Водолей

Любые попытки выяснения отношений с близким человеком сегодня могут перерасти в долгосрочный конфликт. Отложите разговор, чтобы сохранить дружбу или любовь.

Рыбы

Даже если перед вами много дел, спешка лишь усложнит их решение. Следуйте спокойному темпу и распределяйте задачи постепенно — так вы справитесь эффективно.

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Овен

Единственный знак, которому сегодня будет способствовать удача в новых начинаниях — от важных проектов до обустройства дома. Доверьтесь себе: любое ваше решение имеет шанс на успех.

Телец

Негативная энергия дня может давить, но ее следует направить в творчество или хобби — это поможет трансформировать ее во что-то полезное и приятное.

Близнецы

Чтобы преодолеть подавленность, займитесь активной деятельностью. Загруженность делами не оставит времени для негативных мыслей.

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Рак

Не стоит переживать за то, что вам не по силам изменить. Попытайтесь посмотреть на ситуацию с положительной стороны — ведь любые трудности открывают новые возможности.

Лев

Если вы давно размышляли над тем, чтобы избавиться от вредных привычек, сегодня отличный день для этого. Процесс пойдет легко, почти без труда с вашей стороны.

Дева

Не отступайте от важной цели даже если кажется, что весь мир против вас. Решение сдаться впоследствии может вызвать сожаление — не лишайте себя шансов.

Весы

Не стоит позволять негативным эмоциям возобладать из-за действий даже самых близких людей. Терпение и понимание помогут вам сохранить гармонию во взаимоотношениях.

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Скорпион

Критические замечания в ваш адрес могут оказаться правдивыми, хоть и неприятными. Следует не обижаться, а прислушиваться и использовать их как возможность личного развития.

Стрелец

Если почувствуете апатию, возможно, причина заключается во внутреннем недовольстве собой. Позвольте себе быть неидеальными — именно в этом секрет внутренней гармонии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп с 28 апреля по 4 мая для всех знаков Зодиака.

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