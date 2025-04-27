Неделя удачных сделок и новых возможностей: финансовый гороскоп с 28 апреля до 4 мая для всех знаков зодиака

Чтобы разбогатеть, астрологи советуют провести определенный ритуал вечером в воскресенье, 27 апреля. Именно в это время Луна будет в Тельце в сочетании с Солнцем. Новолуние в Тельце еще называют «денежным» новолунием.

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По мнению специалистов, первая неделя мая обещает быть насыщенной новыми возможностями, но и риски увеличатся. Что ожидает в финансовом плане каждый знак зодиака, рассказывает сайт с гороскопами.

Овен

Овнам предстоит проявить максимум сосредоточенности в денежных делах. Возможно, появится шанс дополнительного заработка. Избегайте риска. Будет полезно пересмотреть старые долги или финансовые обязательства.

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Телец

У Тельцов могут быть незапланированные траты, связанные с домом. Не стоит влезать в кредиты или давать взаймы крупные суммы. Новые источники дохода могут появиться благодаря полезным знакомствам.

Близнецы

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Близнецы могут получить заманчивые предложения, но нужно тщательно проверять все детали. Не стоит доверять деньгам посторонним людям или делать ставки на удачу.

Рак

Раки могут столкнуться с незапланированными тратами в сфере здоровья или бытовых нужд. Финансовые решения, принятые в спешке, могут обернуться убытками. Звезды советуют быть особенно осмотрительными при инвестициях.

Лев

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Львам улыбнется финансовая удача, но потребует от них мудрого подхода. Не стоит тратить деньги направо и налево — рискуете остаться без накоплений. Откладывайте часть прибыли на будущие важные проекты.

Дева

Девам звезды советуют осторожно подходить к любым финансовым сделкам. Не время брать новые кредиты или занимать деньги. Возможно, потребуется помощь специалиста для правильного распределения бюджета. Избегайте ненужных расходов.

Весы

Весы могут найти выгодные предложения, особенно если проявят инициативу. Будьте бдительны при подписании договоров и вложении средств. Не забывайте следить за мелкими расходами.

Скорпион

У Скорпионов в начале недели возможно поступление дополнительных доходов. Проявите аккуратность при оформлении документов, связанных с финансами. Отличное время для погашения долгов или укрепления накоплений.

Стрелец

Для Стрельцов возможны и прибыльные предложения, и рискованные соблазны. Не стоит поддаваться азарту и надеяться на быструю прибыль. Постарайтесь сдерживать импульсивные желания.

Козерог

Козероги могут добиться значительного прогресса в карьерных и финансовых вопросах. Возможны крупные поступления средств, но и расходов будет немало. Будьте открыты для новых предложений, но не теряйте голову от первых успехов.

Водолей

Финансовая неделя для Водолеев будет насыщенной. Возможны неожиданные доходы, но и непредвиденные расходы. Отличное время для изучения новых способов заработка и повышения финансовой грамотности.

Рыбы

Рыбам, возможно, придется отказаться от некоторых удовольствий ради будущей выгоды. Нежелательно делать крупные покупки без предварительных расчетов. Отличный момент для накоплений и инвестиций в долгосрочные проекты.

А что советуют знакам зодиака специалисты по Восточным прогнозам, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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