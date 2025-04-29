Смешайте эти 2 ингредиента и забудете о пыли в квартире: известная блогер дала дельный совет хозяйкам
Блогер Елена Матвеева, которая поделилась лайфаком чистки микроволновки, считает, что существует способ надолго избавиться от пыли в квартире.
И в этом поможет копеечное средство, которое может приготовить любая хозяйка.
«Я покажу вам мощный продукт, который реально работает и помогает при уборке» , — рассказала блогер.
Для приготовления средства понадобится 95% спирт, глицерин и обычная вода.
В посуду налить 250 мл теплой воды, добавить одну столовую ложку глицерина и примерно пол флакона спирта.
В смеси смочить салфетку, отжать ее почти досуха и можно протирать поверхности.
Время от времени салфетку нужно смачивать в этой воде, хорошо отжимать и снова протирать поверхности.
Из своего опыта Елена поделилась этим рабочим методом борьбы с пылью. По ее словам, после такого протирания пыль очень долго не оседает.
Ранее Елена Матвеева поделилась лайфаком, как отбелить пожелтевший пластик.
Также напомним, что глицерин вместе с нашатырным спиртом можно использовать для мытья окон. Результат будет виден сразу. Окна будут чистыми. Пыль не будет оседать на них так быстро, а дождевые капли не оставят разводов.378
Читайте нас в Facebook