41.16 / 41.77 46.98 / 47.76
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Смешайте эти 2 ингредиента и забудете о пыли в квартире: известная блогер дала дельный совет хозяйкам

10:55 29 апреля 2025
Уборка в квартире с помощью этого средства станет легче, фото из открытых источников

Блогер Елена Матвеева, которая поделилась лайфаком чистки микроволновки, считает, что существует способ надолго избавиться от пыли в квартире.

И в этом поможет копеечное средство, которое может приготовить любая хозяйка.

«Я покажу вам мощный продукт, который реально работает и помогает при уборке» , — рассказала блогер.

Для приготовления средства понадобится 95% спирт, глицерин и обычная вода.

РЕКЛАМА

В посуду налить 250 мл теплой воды, добавить одну столовую ложку глицерина и примерно пол флакона спирта.

В смеси смочить салфетку, отжать ее почти досуха и можно протирать поверхности.

Время от времени салфетку нужно смачивать в этой воде, хорошо отжимать и снова протирать поверхности.

РЕКЛАМА

Из своего опыта Елена поделилась этим рабочим методом борьбы с пылью. По ее словам, после такого протирания пыль очень долго не оседает.

Ранее Елена Матвеева поделилась лайфаком, как отбелить пожелтевший пластик.

Также напомним, что глицерин вместе с нашатырным спиртом можно использовать для мытья окон. Результат будет виден сразу. Окна будут чистыми. Пыль не будет оседать на них так быстро, а дождевые капли не оставят разводов.

РЕКЛАМА

378

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Карты Таро, фото из открытых источников

Таро-гороскоп на неделю и совет от мольфара: кто получит финансовую поддержку Вселенной

Дэвид Бекхэм

Виктория Бекхэм на огороде напомнила мужу Дэвиду, что он женат на иконе стиля

Карта Таро &quot;Королева Кубков&quot;. Фото Тarotguru

Близнецам — «Королева Кубков», Овнам — «Туз Жезлов», а Девам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на последний день апреля

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта