Смешайте эти 2 ингредиента и забудете о пыли в квартире: известная блогер дала дельный совет хозяйкам

Блогер Елена Матвеева, которая поделилась лайфаком чистки микроволновки, считает, что существует способ надолго избавиться от пыли в квартире.

И в этом поможет копеечное средство, которое может приготовить любая хозяйка.

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«Я покажу вам мощный продукт, который реально работает и помогает при уборке» , — рассказала блогер.

Для приготовления средства понадобится 95% спирт, глицерин и обычная вода.

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В посуду налить 250 мл теплой воды, добавить одну столовую ложку глицерина и примерно пол флакона спирта.

В смеси смочить салфетку, отжать ее почти досуха и можно протирать поверхности.

Время от времени салфетку нужно смачивать в этой воде, хорошо отжимать и снова протирать поверхности.

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Из своего опыта Елена поделилась этим рабочим методом борьбы с пылью. По ее словам, после такого протирания пыль очень долго не оседает.

Ранее Елена Матвеева поделилась лайфаком, как отбелить пожелтевший пластик.

Также напомним, что глицерин вместе с нашатырным спиртом можно использовать для мытья окон. Результат будет виден сразу. Окна будут чистыми. Пыль не будет оседать на них так быстро, а дождевые капли не оставят разводов.

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