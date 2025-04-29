Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои
росія терпит колоссальные потери, однако они не останавливают оккупационную армию. Враг имеет человеческий ресурс и он постоянно пополняется, рассказал военный обозреватель Денис Попович.
«Встречные бои проходят везде, — отметил он. — Враг пытается наступать, но эти действия носят тактический характер, хотя оккупанты бросают большие силы для того, чтобы добиваться успеха. Россиянам удается продвигаться, но это небольшие продвижения. Сейчас у них задача достичь административных границ с Днепропетровщиной, чтобы заявить об этом успехе».
Наиболее ощутимые продвижения у оккупантов, добавил обозреватель, на Торецком направлении.
«Они тоже неглубокие, но ощутимые. Там россияне продвигаются в сторону Константиновки, поэтому очевидно, что именно возле Константиновки в ближайшее время могут разворачиваться основные события», — прогнозирует эксперт.
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